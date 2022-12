Dopo la 10 a Insigne e ora a Jack, Mancini ha convocato il “talentino” Ambrosino

Un legame, quello tra Mancini e Napoli, sempre più forte negli ultimi tempi. Non solo la numero 10 sulle spalle di Insigne prima e Raspadori poi, ma anche gli ultimi giorni a Coverciano con uno che Napoli vorrebbe riprendersela quanto prima. Nel gruppo chiamato dal ct al centro federale per l’ultimo stage di dicembre, infatti, anche Giuseppe Ambrosino, talentino del vivaio azzurro e protagonista lo scorso anno con la formazione Primavera. In prestito a Como dalla scorsa estate – ha trovato un po’ di spazio con Longo solo nelle ultime settimane in Serie B – Ambrosino ha le idee chiare sul futuro: «Ora faccio esperienza, in futuro vorrei tornare a Napoli e diventarne bandiera». Il suo legame con la nazionale era già forte: con la selezione Under 19 aveva giocato gli Europei di categoria a giugno, ora la chiamata in nazionale maggiore per la prima volta e il contatto continuo con il c.t. Un doppio sogno azzurro da coltivare con Spalletti e con Mancini.

Fonte: Il Mattino