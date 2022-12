Ciro Giustiniani: “Il Napoli? Tutti ci stanno aspettando al varco”

Ciro Giustiniani, attore comico, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro: «Il Napoli? Tutti ci stanno aspettando al varco, e allora diciamo che in queste amichevoli il Napoli sta dando soddisfazione crollando apposta ora proprio per la goduria altrui… Per come la vedo io stiamo facendo i punti per la salvezza, io ragiono così.. Scaramantico? Noooo io parlo del calendario degli azzurri in edicola, parlo del mio spettacolo, e basta… Il Mondiale l’ho seguito poco ma mi è piaciuto che stia cambiando il mondo, si sta spostando l’asse, le squadre asiatiche hanno fatto un buon Mondiale, il Marocco ha fatto benissimo sublimando le qualità del calcio africano, la Croazia pure ha dimostrato il proprio valore. L’unica cosa che non cambia è la Francia che perde le finali ai rigori… Il Natale? Perdiamo tempo tra regali e soprattutto a rispondere ai messaggi virali da “copia e incolla” che arriveranno. Non ne possiamo più. Meglio avere 5 centesimi per messaggio, sarei ricco… Il 29 a teatro? Vi aspetto al teatro Totò per “stend ap”, ci sarà da ridere insieme».

