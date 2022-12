Cannella: “Operazione Bereszynski? Avere uno di esperienza come lui è certamente utile”

Giuseppe Cannella, dirigente e operatore di mercato, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera (ogni giorno dalle 20 alle 21) condotto da Dario Sarnataro, e ha parlato dell’operazione Bereszynski per il Napoli.

“Preoccupazione dopo la sconfitta con il Lille? Lo spogliatoio vive il lavoro e la settimana tipo. Sono periodi in cui si mette benzina per essere pronti al momento giusto, bisogna smaltire i carichi o affinare. Rieducando gli atleti alle gare che contano. In questo momento i calciatori possono risentire i carichi, ed è anche giusto fare gli esperimenti.

E dunque non c’è nessun motivo per essere preoccupati, ed anzi ben vengano le sconfitte perchè possono far emergere alcune lacune fisiche o possono far capire al tecnico se e quando possono provare certe cose.

L’operazione Bereszynski? E’ adeguata al momento della classifica, può accadere di tutto. Avere uno come lui di esperienza e di affidabilità alle spalle di Di Lorenzo è certamente utile. Per il resto non penso che la rosa verrà intaccata, magari si farà qualche investimento per il futuro”.