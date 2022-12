CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Ambrosino? Una settimana da favola. Bella una frase di Grava per i giovani della Primavera”

Nel corso di Canale 8, durante la trasmissione “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Grava? Lui spesso parla di lavorare sodo per raggiungere i traguardi e per i ragazzi della Primavera, è stato importante farlo con la prima squadra tra la Turchia e giocare al “Maradona”. Su Ambrosino è stata una settimana da favola. Tre anni fa iniziò il suo percorso nella Primavera 2, partendo da Procida. Ora primo gol da professionista e la convocazione nello stage dell’Italia. Bene anche altri ragazzi come Cioffi, Vergara e Saco, che sono titolari e si stanno mettendo in evidenza. Per il Responsabile del settore giovanile Gianluca Grava si cominciano a raccogliere i frutti del suo lavoro”.

