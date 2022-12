Biglietti Napoli/Juve, il prezzo non spaventa. 24 ore vicini al sold out

Le sconfitte con il Villarreal e con il Lille hanno lasciato insegnamenti, più che tracce: indicazioni che Kvara e la squadra hanno già assorbito con la maturità di chi è consapevole delle conseguenze di una preparazione (bis) mirata a ripartire forte. In campionato e in Champions. Anche il popolo azzurro non ha tremato: carezze e abbracci dopo la batosta con i francesi e poi ieri una risposta super sin dai primi istanti della prevendita per la Juve con la Tribuna Nisida quasi esaurita. Per il momento, comunque, sono in vendita soltanto i biglietti delle tribune e degli anelli inferiori di Curve e Distinti. Il listino: Tribuna Posillipo 150 euro; Tribuna Nisida 100 euro; Tribuna Family 50 euro, ridotto 20 euro per under 12; Distinti 85 euro; Curve A e B 50 euro.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS