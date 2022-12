Zilliani: “Il solo modo per fare giustizia, è cancellare i 9 scudetti alla Juventus, e assegnarli ai secondi”

Paolo Zilliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha scritto sul terremoto che ha investito la Juventus da qualche settimana, in riferimento ai nove scudetti che sarebbero stati vinti in maniera “non pulita”, come sottolinea il giornalista. “L’ho scritto e lo ribadisco: il solo modo per fare giustizia, pulizia e far ripartire il calcio italiano senza il verme dentro è cancellare i 9 scudetti vinti dalla Juventus di Agnelli nei modi illeciti che abbiamo scoperto. Assegnarli ai secondi sarebbe una piccola riparazione”.

