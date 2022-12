WOMEN CHAMPIONS – Peyroud Maignin (port. Juventus): “Peccato per ieri sera, volevamo conquistare i quarti di finale”

Ieri sera la Juventus Women ha pareggiato per 0-0 contro il Lyon, sfiorando anche in alcune circostanze il gol del successo. Nonostante aver chiuso imbattuto contro le campionesse d’Europa, le bianconere non hanno conquistato i quarti di finale. A fine gare, attraverso i canali ufficiali, le parole del portiere Peyroud Maignin. “Siamo uscite da questo stadio contro le campionesse d’Europa in carica con uno 0-0 che non è assolutamente un risultato deludente, ma purtroppo non è bastato per passare il turno. Siamo dispiaciute perchè avremmo voluto andare avanti in Champions League. Le mie parate sono state decisive? Ho cercato di fare del mio meglio per tenere la gara in equilibrio fino alla fine. Aiutare le mie compagne è il mio compito e ogni giorno lavoro per continuare a migliorarmi”.

Factory della Comunicazione

La Redazione