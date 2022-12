WOMEN CHAMPIONS – La Juventus sfiora l’impresa contro il Lyon, ma esce dal torneo

La Juventus Women ha davvero sfiorato l’impresa sul campo del Lyon, ma lo 0-0 non basta per passare il turno. Nella prima frazione da segnalare solo il tiro di Grosso, parata facile di Endler. Nella ripresa Le Sommer per le padroni di casa, ottima parata di Peyroud-Magnin. Nel finale le bianconere vanno davvero ad un passo con Girelli, ma la giravolta di tacco finisce fuori di un soffio. Aver chiuso il girone, senza perdere contro le transalpine fa ben sperare per il futuro, ma per un soffio non si compie il colpaccio.

Factory della Comunicazione

Olympique Lyonnais – Juventus 0-0

Groupama Stadium, 12 Avenue Simone Veil, 69150 Decines-Charpieu

Olympique Lyonnais: Endler, Renard (Cap), Bacha, Henry (20’ st Van De Donk), Le Sommer (31’ st Bruun), Marozsan (31’ st Malard), Egurrola, Sombath, Cascarino (39’ st Cayman), Gilles, Horan A disposizione: Paljevic, Holmgren, Jaurena, Morroni, Majri, Dabritz, Becho, Malard. Allenatore: Sonia Bompastor

Juventus: Peyraud-Magnin, Lenzini (45’ st Bonfantini), Rosucci, Salvai (Cap), Boattin, Pedersen, Caruso (37’ st Cantore), Grosso, Bonansea (45’ st Duljan), Girelli, Beerensteyn. A disposizione: Aprile, Gama, Cernoia, Lundorf, Zamanian, Schatzer, Pfattner, Sembrant, Forcinella. Allenatore: Joseph Montemurro

Arbitro: Adamkova Jana

Assistenti: Ratajova Lucie, Spindlerova Zuzana

IV Ufficiale: Kovarova Veronika

Ammoniti: 31’ pt Marozsan (O), 21’ st Egurrola (O), 38’ st Bonansea (J)