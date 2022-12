Il Napoli, dopo la sconfitta per 1-4 contro il Lille, è tornato ad allenarsi per preparare la sfida contro l’Inter del 4 Gennaio alle ore 20,45. Olivera, Anguissa e Lozano si sono allenati in gruppo, come Rrahmani. A parte Kim Minjae e Zielinski, lavoro personalizzato tra campo e palestra per Sirigu e Demme. C’è stato anche un test contro la Primavera di Frustalupi. In gol tra gli altri Lozano, Raspadori e Simeone.

