L. Spalletti: «Un mese di lavoro che mi ha soddisfatto. AdL? Era accigliato»

«Dobbiamo fare sicuramente meglio, ma dobbiamo anche completare la nostra preparazione». Luciano Spalletti non ha fretta, il suo Napoli crolla ancora al Maradona ma c’è più di una spiegazione dopo l’1-4 con il Lille. «Quando decidi di giocare alto e a campo aperto difendendo in mezzo al campo, se non sei bravo a pressare, diventa tutto più difficile. I contropiede diventano troppi. Abbiamo preso gol che non si possono prendere, ma fa tutto parte del lavoro. Non possiamo fare calcoli, dobbiamo andare sempre forte. Le gambe evidentemente non ci supportano ancora e quindi paghiamo le scelte che facciamo».«C’è da dare una stretta mentale, dobbiamo fare tutti di più a livello individuale e poi completare la nostra preparazione. O almeno di regolarsi in campo, con più equilibrio» ha continuato Spalletti a Sky Sport. «Mi è piaciuto il nostro mese di lavoro, tutto si è sviluppato come in passato. Non ci sono stati problemi. De Laurentiis era un po’ accigliato per la partita, ma ce l’ha fatta a reggere e ci ha fatto gli auguri. Ci ha spiegato delle situazioni che riguardano la società. Mercato? Giuntoli è sveglio, fa il suo lavoro, ma noi stiamo abbastanza bene aspettando anche tutti i rientri. Non so se verranno a prendere qualcuno dei nostri, ma devo pensare a lavorare con i miei calciatori».

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino