Plastino: “Non vedo per quale motivo il Napoli dovrebbe precipitare”

Michele Plastino, giornalista, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte, condotto da Gianluca Gifuni: «Gli esperimenti tattici di Spalletti? Io sono un vecchio innamorato del 4-3-3, però in questo momento il mio modulo preferito è Spalletti; da appassionato tattico l’ho studiato, perché ho visto tante piccole novità che per me al momento lo rendono il numero uno assoluto, non solo in Italia. Il Milan sa come rimontare secondo la Gazzetta? Non essendosi ancora visto, non è detto che De Ketelaere cresca. C’è da dire che come ha mostrato l’anno scorso quella rossonera è una squadra molto coesa, che ci crede, ed è anche merito dell’allenatore Sulle probabilità di vittoria del Napoli? Io non amo statistiche, numeri, previsioni, tabelle. Io il calcio lo vivo valutando ciò che vedo in un dato momento e naturalmente con tutte le valutazioni che si possono fare sul futuro. Un numero alla roulette può uscire anche per venti volte di fila, quindi io non credo molto ai “sistemisti”; credo invece al fatto che non vedo per quale motivo il Napoli dovrebbe precipitare. In base a tutto quello che ho visto finora non vedo davvero i presupposti per un crollo. L’importante per il Napoli sarà mantenere questo tipo di rapporto tra squadra e allenatore, che per me è alla base di tutto e grazie al quale si sono viste cose belle e nuove. Alcuni dicono che non è importante giocare bene, ma Il Napoli ha vinto e ha dato anche spettacolo, e quando vinci e giochi bene è sempre meglio di quando lo fai giocando male»

Factory della Comunicazione