Napoli-Cheddira, possibile affare in famiglia

I Mondiali in Qatar sono stati per tutti una vetrina importante, mercato compreso. Il Marocco ad esempio con il quarto posto conquistato e i singoli calciatori, si sono messi in evidenza. Ad esempio la punta ora in forza al Bari Walid Cheddira che si sta mettendo in luce in serie B, non è un mistero che ha colpito diversi club in Italia e all’estero. Secondo il Corriere dello Sport potrebbe esserci con il Napoli un affare in famiglia. La strategia sarebbe quella di sempre, acquisto bloccato a Gennaio e poi ufficializzarlo a fine campionato. Oltre al club azzurro, ci sono anche Torino, Sampdoria e infine lo Sporting Lisbona. Insomma se si vuole concretizzare l’operazione tra le due società amiche, bisognerà anticipare la concorrenza, per poter avere in rosa la punta del Marocco quarto ai recenti Mondiali.

Factory della Comunicazione

La Redazione