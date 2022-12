Napoli-Bereszynski e Contini, non tarderanno i lori arrivi

In casa Napoli, dopo la gara contro il Lille e la pesante sconfitta, si penserà ancora a lavorare per ritrovare la migliore condizione possibile. Il mercato però è sempre l’obiettivo del club azzurro e non manca il lavoro per il d.s. Giuntoli. Ad esempio lo scambio con la Sampdoria Bereszysnki come vice Di Lorenzo, Zanoli al club ligure e il rientro di Contini come terzo portiere. Secondo le pagine de il Mattino, l’affare si dovrebbe concretizzare con l’apertura del mercato invernale, visto che tra le società è stato tutto imbastito. Il laterale polacco darebbe l’esperienza e il ricambio al terzino ex Empoli. Il classe 2000 nativo di Carpi troverebbe spazio alla Sampdoria, mentre Contini riempirebbe la casella dei ragazzi ex Primavera nella lista Champions. Basta attendere l’inizio di mercato e tutte le caselle saranno riempite.

Factory della Comunicazione

La Redazione