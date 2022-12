Montefusco: “Centrocampo a tre per evitare rincorse e difficoltà”

L’allenatore e opinionista, Vincenzo Montefusco è stato ospite telefonico ai microfoni di Radio Marte, in occasione della striscia quotidiana Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni: “Nel calcio si decide tutto in mezzo al campo; il Napoli mai come quest’anno è una squadra vera. Spalletti fa bene a fare esperimenti in queste amichevoli, ma per quello che si è visto finora se tutti stanno bene in campionato deve giocare la squadra vista finora. Il centrocampo deve essere a tre, perché a due il campo si allarga di 30/40 metri e i centrocampisti come Lobotka vanno in difficoltà e non puoi chiedere a Kvara e a Lozano di rincorrere gli avversari. Poi è chiaro che in situazioni particolari, se il momento lo richiede, Spalletti può far giocare Raspadori vicino a Osimhen. Ma per me il Napoli non deve cambiare niente, ha dimostrato di essere la squadra più forte di tutte in Italia, e anche in Europa ha fatto grandissime partite: ma perché bisogna pensare che adesso debba avere un crollo? Il campionato possiamo buttarlo via solo noi! Spalletti nel primo anno ha fatto già un ottimo lavoro, poi in quelle tre partite purtroppo ci siamo giocati il campionato. Quest’anno già dalla fase di preparazione ho visto un ambiente completamente diverso; Giuntoli ha portato questi giocatori che molti non conoscevano e ha fatto dei colpi eccezionali. La squadra gioca bene e si diverte; bisogna fare solo i complimenti a questi giocatori e all’allenatore che adesso sta dimostrando che sa cosa deve fare”.

Factory della Comunicazione