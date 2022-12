Inchiesta sulle “carte non depositate”, concentrazione massima sul 2020-21

Anche sul fronte delle indagini sportive la vicenda della «manovra stipendi», anzi delle due operazioni che hanno riguardato le stagioni Covid, il 2019-2020 e il 2020-2021, ha preso il sopravvento su quello che è sempre stato sostenuto l’inizio dell’indagine Prisma» condotta dalla procura della repubblica di Torino, cioè le famose plusvalenze. È sugli stipendi differiti che si concentrano i rischi più grandi relativi all’inchiesta della procura federale avviata dal procuratore federale Giuseppe Chiné lo scorso 29 novembre.

Il tema è sempre lo stesso: quelle famose carte «non depositate» che riguardano l’accordo per il pagamento differito di alcune mensilità dei calciatori. L’attenzione sportiva si concentra soprattutto sulla seconda annata perché è quella su cui i pm fanno riferimento anche alla giustizia sportiva e in particolare agli articoli 93 e 94 delle Noif (le Norme Organizzative Federali) che intervengono proprio sul tema dei contratti fuori dalle norme. I pm parlano di «ulteriori scritture private riguardanti stipendi dei giocatori». Cioè non solo di Cristiano Ronaldo, che peraltro ha chiesto e ottenuto l’accesso agli atti e che rivendica una parte del suo compenso non corrisposta. Si tratta quindi di scritture «non depositate, contrariamente a quanto prescritto dalle norme in materia». In queste carte c’è «l’impegno incondizionato» della Juventus al pagamento degli stipendi rinviati anche in caso di trasferimento del calciatore a un’altra società. Queste scritture non sono state ritrovate né in Lega nè in Federcalcio né presso la sede sociale della Juventus, ma in uno studio legale privato.