Il mercato dei centrocampisti – Demme è indeciso

Quando nel gennaio 2020 il Napoli ingaggiò dal Lipsia Diego Demme, gli azzurri inseguivano anche Sofyan Amarabat, che in estate preferì andare alla Fiorentina che lo pagò 20 milioni al Verona. Strani incroci che oggi, con destinazioni diverse, si ripropongono. Infatti il centrocampista marocchino, dopo l’ottimo mondiale, è seguito da grandi club, mentre il mediano tedesco “chiuso” da Lobotka, sta valutando se chiedere la cessione per trovare maggiore spazio altrove. Invece il tedesco del Napoli deve scegliere se accettare l’offerta della Salernitana, aspettare una chiamata dalla Germania o rimanere in azzurro per vincere. Fonte: Gazzetta

