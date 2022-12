Giuntoli è diviso tra i temi rinnovi e le cessioni

Il d.s. Giuntoli è sempre concentrato su più fronti e non è un mistero che vuole fare il tutto con calma e senza eccessiva fretta. Le pagine odierne de il Mattino aggiornano sul tema dei rinnovi. Il più imminente è di Stanislav Lobotka fino al 2027 con opzione 2028 e ingaggio da 3 milioni. A buon punto anche Rrahmani che ieri contro il Lille non è stato convocato, ma è in ripresa, così come capitan Di Lorenzo, Mentre per le cessioni Sirigu e Demme, hanno diverse richieste, ma nessuna che soddisfa il club azzurro, anche se il tedesco vorrebbe giocare con continuità. In caso di sua cessione c’è la soluzione interna di Gaetano che ha tutto per poter crescere.

