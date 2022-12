Gazz. dello Sport – Presto incontro Napoli-Kvara , DeLa anticipa con un raddoppio tutta l’Europa

In questi giorni gli agenti di Kvaratskelia sono a Milano perchè ad inizio 2023 sarebbe previsto l’incontro con il Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport il georgiano, visto l’ottimo inizio di stagione, tra gol, assist e belle giocate, ha già su di se le luci di club esteri. Non è un mistero che società inglesi e spagnole si sono già informate per avere in rosa il forte classe 2001. L’obiettivo del Napoli è di raddoppiare l’attuale ingaggio di 1,2 milioni e rinnovo fino al 2028. Il tutto per evitare possibili assalti e tentazioni internazionali. Lunedì Kvara era a San Giovanni a Teduccio ed ha fatto un primo bilancio con la maglia azzurra. “Noi georgiani abbiamo come valore la famiglia e qui a Napoli è lo stesso. La prima gara al “Maradona”, mi sono sentito un professionista”. Il nuovo anno potrebbe portare buone nuove, ovvero rinnovo fino al 2028 e ingaggio raddoppiato, insomma non sarebbe male.

Factory della Comunicazione

La Redazione