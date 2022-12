(Foto) Nuovo tatuaggio di Insigne per la figlia scomparsa

Lorenzo Insigne continua le sue vacanze napoletano. L’ex capitano del Napoli è in città in queste settimane di off-season della Mls con il suo Toronto e ne ha approfittato per fare visita all’amico e tatuatore Valentino Russo. Sui social sono stati svelati alcuni particolari del nuovo tatuaggio di Insigne: sul petto ha raffigurato l’intera famiglia in cammino e un angelo in preghiera con tanto di nome “Vittoria” su un orologio distrutto, un riferimento alla figlia scomparsa prematuramente qualche mese fa, un episodio che ha messo a dura prova il calciatore e la sua famiglia nei primi mesi in Canada. Fonte e foto mattino.it

