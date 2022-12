[Foto] Luca Cerchione: “Tre settori sold-out per Napoli-Juventus”

Dalle ore 15,00, sono in vendita i biglietti per la sfida di venerdì 13 Gennaio ore 20,45 tra il Napoli e la Juventus. Dopo i primi momenti di lunghe code sul sito ticketOne, la corsa sfrenata per l’acquisto del tagliando per la gara contro i bianconeri. Lo aggiorna su twitter Luca Cerchione, giornalista di One Station Radio. Negli ultimi minuti anche la Tribuna Nisida ed è a buon punto la Tribuna Posillipo.

Fonte: twitter Luca Cerchione