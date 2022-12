ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – G. Fusar Poli (centr. Ternana): “La sosta? Ne avevamo davvero bisogno. Nel 2023 vogliamo restare nelle prime posizioni”

Il campionato di serie B femminile ora si prende un pausa, per le festività natalizie e mai come quest’anno regna l’equilibrio. Ci sono sei squadre divise in sei punti e ad oggi non c’è una vera dominatrice. Senza dimenticare anche la risalita di San Marino Academy e Brescia. Ilnapolionline.com ha intervistato la centrocampista della Ternana Giulia Fusar Poli.

La Ternana ha chiuso il 2022 con il pari contro il Genoa. A tuo avviso cos’è mancato per ottenere un altro successo in campionato? “Sapevamo che non era sfida semplice, perché il Genoa nelle ultime settimane veniva da buone prestazioni e anche risultati positivi. A mio avviso si è avvisata un po’ di stanchezza, dopo una rincorsa importante. Forse si è preso sotto gamba la partita, ma è anche vero che abbiamo ottenuto un risultato positivo e siamo nelle prime posizioni della classifica. Tracciando un bilancio di questa prima parte di stagione, siamo molto soddisfatte”.

La sosta a tuo avviso per voi sarà positiva, oppure volevate scendere in campo per tornare al successo? “Devo dirti la verità, quando siamo rientrate nello spogliatoio, la prima cosa che ci siamo dette è che questa sosta cade proprio a pennello. E’ vero che veniamo da otto risultati positivi, però fisicamente siamo calate solo contro il Genoa. Ora ci alleneremo in questi giorni, poi la sosta per le festività e con l’anno nuovo vogliamo ripartire al meglio per restare in scia alle prime della classifica”.

Quando sei arrivata in estate a Terni, ti aspettavi che la squadra a Dicembre fosse così ben messe in classifica? “Ovviamente ci speravo, ma per certi versi è una sorpresa. La Ternana è composto da un gruppo di giovani calciatrici che hanno voglia di fare e di noi elementi di esperienza. Il nostro compito è di essere un valido supporto verso di loro. Tornando al campo, continueremo a lavorare per restare nelle prima posizioni della classifica anche per l’anno prossimo”.

Tu sei una delle calciatrici che ha esperienza, cosa dovrete fare in futuro per proseguire su questa strada e tu sei soddisfatta del tuo rendimento? “Questa per me è la terza stagione in serie B e quindi so perfettamente che è un campionato dove regna l’equilibrio. Quest’anno, più delle altre stagioni, ogni partita c’è equilibrio e niente è scontato. Noi ad esempio abbiamo vinto contro l’Apulia Trani. Le pugliesi, pur a zero punti, ci misero in difficoltà, ma l’approccio nostro fu positivo perciò ottenemmo un successo importante. Per il resto c’è la risalita di Brescia e San Marino Academy, che sono tra le candidate alle prime posizioni della classifica. Per quanto mi riguarda sono contenta del mio rendimento, ovviamente so che si può sempre fare di più. L’importante è quello di essere un valido supporto per le più giovani e di allenarsi sempre con il giusto impegno”.

Infine il 2023 sarà importante perché si giocherà il Mondiale in Australia e Nuova Zelanda. L’Italia a tuo avviso ha i mezzi per riscattare il recente Europeo non proprio soddisfacente? “L’auspicio è che l’Italia possa farsi onore ai Mondiali in Oceania e la rosa che ha a disposizione il nostro c.t. è di valore. Nel calcio ci sta che le prestazioni non sono sempre quelle che uno auspica. Io mi auguro che le azzurre possano dare il massimo e sono convinta che ci riusciranno, per far sì che il nostro movimento possa crescere sempre più”.

Alessandro Sacco

