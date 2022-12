Durante: “Napoli può vincere lo scudetto. Sarebbe un modo per tenere vivo il legame con Maradona”

Sabatino Durante, giornalista, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Vittoria dell’Argentina pronostico scontato? “Un mese prima dell’inizio ho sempre sostenuto che il Brasile fosse la squadra più forte, ma ho sapevo della vittoria dell’Argentina, anche dopo la sconfitta iniziale con l’Arabia. Ha arrancato e poi è andata avanti. Non soltanto per il valore tecnico, ma anche per ciò che si respirava nell’aria, era presente un sentore positivo. Inoltre, è l’anno di Diego… Finalmente il Napoli quest’anno vincerà lo scudetto, non vedo come possa perderlo, sarebbe un modo per tenere vivo il legame con Maradona. Per fortuna ho indovinato il pronostico del Mondiale, spero di farlo anche con il Napoli”.