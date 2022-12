Venerato: “De Laurentiis è un presidente che vale 9, come la sua gestione”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. De Laurentiis non ha mai fatto un passo indietro in questi anni: Maradona sempre stracolmo per la credibilità del Napoli offerta dal presidente? “Aurelio può essere oggettivamente simpatico o meno, ma professionalmente è un presidente che vale 9, come la sua gestione. Lo scudetto varrà il 10 in pagella, ma in tempi non sospetti, cioè nel 2004, in questa città non c’era nessun imprenditore che non ha avuto il coraggio di investire sul Napoli. Il romano De Lurentiis ha avuto coraggio. È sempre stato coerente con le sue idee manageriali, è stato positivo il fatto che fosse un patron più industriale. Un altro grande merito: non si è mai lasciato scalfire né dalla stampa né dai tifosi, ha investito sui talenti del futuro. Amo le persone che vanno controcorrente, Aurelio parlava del calcio del futuro 18 anni fa e la maggior parte dei provvedimenti si sono poi verificati. Mi auguro di assegnargli 10 in pagella a fine stagione, se dovesse vincere lo scudetto”

