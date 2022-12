Venerato: “Ad oggi non ho segnalazioni circa presunte volontà di De Laurentiis di cedere il club”

Il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Possibile cessione del club azzurro? “Sono certo che De Laurentiis resterà presidente prioritario della società. Non escludo che possa esserci poi una minoranza che si aggiungerà negli anni a venire. Ad oggi non risultano ipotesi avanzate circa l’acquisizione del paccchetto di maggioranza del Napoli, nè ho segnalazioni circa presunte volontà di De Laurentiis di cedere il club. È naturale che forse questo è il momento più bello della gestione di Aurelio, poi non conosco le sue future valutazioni legate al pacchetto di minoranza della società. Per molti anni De Laurentiis resterà presidente del Napoli, ad oggi non c’è nessuna intenzione di cedere il pacchetto di maggioranza”.

