Ultime Napoli – Aggiornamenti su Rrahmani. Stasera ancora spazio ai ragazzi della Primavera contro il Lille

Nella giornata di ieri il Napoli ha proseguito la preparazione, in vista dell’ultimo test amichevole contro il Lille di Paulo Fosenca. Contro l’ex squadra di Osimhen, mister Spalletti proverà nuovi schemi e soprattutto si valuterà la condizione fisica. Per quanto concerne l’allenamento di ieri al Training Center Konami di Castel Volturno, ha svolto quasi tutta la seduta Amir Rrahmani e solo stamattina, mister Spalletti valuterà se convocarlo o non rischiarlo. Oggi tra l’altro rientrerà l’ultimo nazionale, il difensore Kim Minjae, mentre ieri è stato il turno di Zielinski, entrambi si siederanno in Tribuna. Probabile spazio ancora ai ragazzi della Primavera, mentre non verranno rischiati anche Olivera, Anguissa e Lozano. Il programma poi sarà allenamento domani e il 23, poi pausa per le festività e poi si tornerà il 27 Dicembre, dove da quel momento si tirerà la volata, fatta eccezione per la sera del 31 Dicembre, per la sfida contro l’Inter del 4 Gennaio.

