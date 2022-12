Stasera, un test per “valutare”, davanti a circa 20000 spettatori

L’ultima gara del 2022, un’amichevole, ma comunque ci saranno circa ventimila spettatori. Un test-match con il Lille che comincerà alle ore 20. Di certo sarebbero stati anche di più se la gara non si giocasse in una serata tradizionalmente destinata ai preparativi per il Natale. A Spalletti serve come il pane, prima del ritorno del campionato, il 4 gennaio con l’Inter. Degli applausi, dei consensi e persino del risultato, al tecnico di Certaldo non importa proprio nulla: ovvio, fa sempre piacere regalare sorrisi ai tifosi, ma l’allenatore del Napoli deve sperimentare e valutare in serenità le varie alternative, anche se sa bene che il blocco monolitico è intoccabile. Ed è intoccabile la struttura: si ripartirà a Milano dal 4-3-3 e con la stessa formazione dell’ultima gara di campionato. Stasera i reduci del Mondiale non ci saranno, anche perché sono fermi da troppo tempo mentre Rrhamani non verrà rischiato. Lo rivedremo solo a San Siro e probabilmente in panchina. Non ci saranno neppure Sirigu e Demme, mentre torna tra i disponibili Politano.

Factory della Comunicazione

Il Mattino