Raspadori a Sky: “Mantenendo questa intensità in allenamento saremo pronti per l’Inter. Sul ruolo”

Al termine del match perso contro il Lille, l’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Il dispiacere è soprattutto perché c’erano tante persone allo stadio e non siamo riusciti a dare una gioia, a scendere in campo come dobbiamo in base alle nostre qualità. C’è da lavorare e continuare a fare quello che stiamo facendo in allenamento con intensità ed entusiasmo. Ci sono stati diversi errori tecnici, ritardo quando andavamo in pressione, ferocia nell’andare a riconquistare palla per ripartire. Sono state fatte anche tante cose giuste, secondo me si deve analizzare quello che c’è da fare meglio e dove migliorare così da ripartire. Dobbiamo mantenere quest’intensità durante l’allenamento, questa voglia di andare a lavorare sul dettaglio. Così riusciremo a tornare quando riprenderà il campionato a fare quello che abbiamo fatto finora. L’entusiasmo c’è, è chiaro che queste partite si giocano sempre per vincerle e fin qui questa mentalità ha pagato. Dobbiamo cercare di prendere quello che di buono è stato fatto, andando a migliorare le cose da migliorare e continuare a lavorare“. Sul ricoprire più ruoli: “Dal punto di vista personale è un’opportunità. Ricoprire più ruoli, poter sperimentare qualcosa di diverso essendo ancora giovane è bello. Mi metto sempre a disposizione sin da piccolo e anche ora lo faccio e quello che cerco di fare è mettere in condizione i compagni e me stesso di esprimermi al meglio”. Sul giocare più arretrato: “Ci credo pienamente, sicuramente ci sono delle cose in cui devo migliorare ma quando hai la disponibilità dei compagni e la voglia di cercare di esprimerti al meglio si parte avvantaggiati. Poi sicuramente è un ruolo che posso ricoprire, nella zona centrale del campo mi senti sempre a mio agio quindi non vedo dove possa essere il problema“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com