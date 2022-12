Peggiorano le condizioni di Pelè: l’ultimo bollettino medico

Ricoverato dal 29 novembre scorso per un tumore al colon e una polmonite, sono peggiorate nelle ultime ore le condizioni di Pelè, come riferisce l’ultimo bollettino medico pubblicato dall’équipe di specialisti che ha in cura l’ex calciatore brasiliano. Si legge nel bollettino emesso dall’ospedale Albert Einstein di San Paolo: “Ricoverato dal 29 novembre per una rivalutazione della terapia chemioterapica per tumore al colon e cura di un’infezione respiratoria, Pelè presenta una progressione della malattia onocologica e necessita di maggiori cure legate a disfunzioni renali e cardiache“.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino