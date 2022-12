Osimhen e il Lille: quando Gattuso lo scoprì durante il lockdown

Domani il Napoli chiude al Maradona un anno da ricordare con un’altra amichevole internazionale. Arrivano i francesi del Lille, la squadra che nell’estate del 2020 diede Victor Osimhen al club di De Laurentiis in un’operazione tecnicamente eccellente ma sottoposta ancora oggi all’attenzione dei magistrati di Lille e Napoli per la valutazione dei giocatori azzurri ceduti in contropartita. Osimhen è stato un meraviglioso colpo che il Napoli studiò e decise di concludere quando i campionati di tutto il mondo erano fermi, durante il lockdown. Rino Gattuso e CrIstiano Giuntoli osservarono i video delle partite di Victor nel Lille, sia in Ligue 1 che in Champions, e fecero partire l’assalto, telefonando all’attaccante e creando i presupposti della trattativa con i suoi agenti (e i suoi familiari) e i dirigenti del Lille. Convinsero De Laurentiis a invitare Osimhen a Capri e l’accordo, dopo settimane di duro lavoro, venne concluso. Per circa 70 milioni, considerando anche la valutazione delle contropartite tecniche per il Lille.Victor, dopo stagioni difficili per problemi fisici, è finalmente protagonista in campionato. È primo nella classifica dei cannonieri e ha raggiunto la piena maturità tecnica. Le sirene, in particolare quelle inglesi, non mancano. Ma c’è prima uno scudetto da vincere. Fonte: Il Mattino

