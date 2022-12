Napoli/Lille: Spalletti studia e prepara i suoi ragazzi

Questa sera alle ore 20, ci sarà l’ultima amichevole per i ragazzi di Spalletti che oggi, si sono ritrovati a Castel Volturno per ultimare la preparazione in vista della partita contro il Lille. Tra le scelte dell’ex allenatore giallorosso ci saranno sicuramente Osimhen e Simeone. I ragazzi cercheranno di riscattarsi dalla sconfitta rimediata sabato contro il Villarreal. Tra le opzioni, in merito ai moduli, ci sono il 4-2-4 oppure il 4-3-3. Al centrocampo troveremo il trio Anguissa, Lobotka e Zielinski. La partita sarà visibile su Sky Sport in pay per view e su Dazn e sarà diretta dal partenopeo Maresca.

