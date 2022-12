Museo “azzurro”: sarebbe il Maradona la location ideale

Il Comune ragiona, con gli assessori al Turismo e allo Sport, Teresa Armato ed Emanuela Ferrante, su come realizzare un museo e un itinerario che porti i turisti a visitare tutti i luoghi presenti in città che celebrano Maradona. Il Napoli resta alla finestra, senza fretta. Dipendesse dal presidente sarebbe l’ex San Paolo la location ideale per valorizzare in unico colpo sia la storia che la costruzione del futuro del club. Non solo, ma un’implementazione turistica dell’impianto di Fuorigrotta porterebbe anche a sanare la stortura che lo stadio resti aperto solo in occasione delle gare disputate dai ragazzi agli ordini di Spalletti, mentre resta inspiegabilmente chiuso per le migliaia di turisti che arrivano in città per visitare – come avviene per tutti i grandi club europei – il campo di calcio. Uno stadio che ha un richiamo così forte che ormai molti turisti organizzano i propri viaggi in città anche in base al calendario delle gare del Napoli così da poter vivere un’esperienza unica all’interno dell’impianto dove gioca uno dei maggiori club europei e dove ha giocato il più grande calciatore di tutti i tempi. Ad ogni partita del Napoli è ormai un must vedere a Fuorigrotta centinaia di tifosi che arrivano allo stadio con la bandiera della propria nazionale.

Factory della Comunicazione

Il Mattino