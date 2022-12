Marolda: “Bereszynski? Se hai dei giovani di valore, devi avere il coraggio di farli giocare”

Ciccio Marolda, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Bereszynski? Sono combattuto: se hai dei giovani di valore, devi avere il coraggio di farlo giocare. Mi rendo conto, però, che il polacco dà una maggiore solidità ed esperienza rispetto a Zanoli. Il Napoli vuole essere certo di avere un’ottima alternativa a Di Lorenzo se dovesse essercene bisogno. Evidentemente il Napoli ha in mente l’obiettivo chiaro dello Scudetto, quindi fa solo quei ritocchi che possono servire davvero. Fare mercato senza assilli è un grande vantaggio. Gaetano vice-Lobotka? Ho dubbi che partirà Demme, ma in quel caso bisognerebbe puntare su questo ragazzo con maggiore forza. Sarebbe un peccato doverlo mandare via. Osimhen? L’ho visto motivato e agguerrito già in queste amichevoli, per raggiungere lo Scudetto ha bisogno della sua grinta e dei suoi gol. Ha anche voglia di valorizzarsi ulteriormente”.

