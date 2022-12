Juventus, la manovra stipendi: a rischio anche i calciatori

L’inchiesta legata ai conti della Juventus prosegue anche dal punto di vista sportivo. Su La Gazzetta dello Sport e riportato anche da Calcio e Finanza, si legge in merito ad una potenziale violazione delle NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC) in riferimento alle cosiddette “manovre stipendi”. Il pool di procuratori si starebbe concentrando proprio su questi contenuti. In questo caso a rischiare non sarebbe solo il club, con penalizzazione di uno o più punti (se la multa non dovesse bastare per la gravità degli addebiti), ma anche i numerosi calciatori che sottoscrissero gli accordi e che potrebbero essere squalificati. In particolare, la giustizia sportiva segue la presenza di quelle famose “side letter”, documenti «occultati all’esterno della sede sociale», nient’ altro secondo i pm che garanzie di «pagamento incondizionato dell’intero stipendio» anche in caso di trasferimento del giocatore. Sono i documenti rintracciati nella perquisizione del 23 marzo di quest’anno in uno studio legale di riferimento della Juve. E che si tratti di documenti con un certo peso lo dimostra il fatto che la procura federale ha aperto un altro fascicolo su alcuni procuratori-agenti, protagonisti delle trattative. Rischiano dunque anche loro, proprio perché queste «pattuizioni» hanno trovato posto fuori dalle sedi opportune, la Lega e la Federcalcio.

