I cori discriminatori contro i napoletani sono diventati un fatto tristemente solito, ad Udine l’ultima vicenda

Ormai non è solo una questione di sfida tra una compagine qualsiasi ed il Napoli, i cori discriminatori nei confronti della squadra azzurra, della città di Napoli e dei napoletani, sono diventati un fatto di “ordinaria amministrazione”, chiunque si trovi a sfidare chiunque. Come scrive oggi Il Mattino, è di sabato scorso l’ultimo triste episodio in merito, successo a Udine in occasione dell’amichevole contro l’ Athletic Bilbao.

Da alcune ore, infatti, è diventato virale sui social – la notizia è stata rilanciata da Francesco Emilio Borrelli – il coro razzista lanciato dai tifosi dell’Udinese in occasione del match amichevole disputato sabato scorso contro l’Athletic Bilbao. Se il campo non ha detto nulla di significativo – i friulani sono stati sconfitti in casa per 1-0 dagli spagnoli -, gli spalti della Dacia Arena hanno parlato, forse fin troppo.

Per quasi tutta la partita, infatti, i tifosi bianconeri hanno gridato cori discriminatori contro Napoli ed i napoletani, una triste prassi che si registra ogni domenica su un enorme numero di campi di serie A e B e che non sembra risparmiare nemmeno le partite amichevoli, quelle che, in teoria, non contano nulla se non per gli almanacchi. E per i tifosi dell’Udinese non è nemmeno la prima volta: lo scorso anno proprio la squadra friulana fu colpita da una ammenda di 10.000 euro per i cori razzisti – la società prese immediatamente le distanze dalla stupidità di parte della tifoseria – in occasione della gara interna contro il Napoli.