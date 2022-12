Giuntoli nel Lille ritrova 2 vecchi pallini che in passato stavano per essere azzurri

Il Napoli non ha esigenze immediate, ha appena attuato la sua rivoluzione, ha cambiato – tanto – a giugno e però non si ferma, chiaramente, perché ci sono necessità cicliche: nella sfida con il Lille (al «Maradona», alle 20, su Sky pay per view e su Dazn) c’è André Gomes, che Giuntoli aveva praticamente acquistato nel 2016, e a sinistra, da fluidificante, ci gioca Gudmundsson (24 ad aprile), che invece finì nel taccuino poco prima che spuntasse Olivera: giocava nel Groningen e anche in Olanda il Napoli spesso ha messo tende. La chiamano amichevole, ma sotto sotto può sempre nascondersi altro. Conviene non dimenticare che da Lille è arrivato Osimhen: i rapporti sono stati costruiti tre anni fa.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS