Giuntoli ha nel mirino i possibili sostituti di Juan Jesus e Lozano

Il match di questa sera contro il Lille, non sarà importante solo per Luciano Spalletti, per provare nuove soluzioni e valutare la condizione fisica della squadra. Sarà una gara dove il d.s. Giuntoli potrà fare scouting, soprattutto per il futuro. Due calciatori potrebbero andare via nella sessione estiva. Si tratta del difensore Juan Jesus dove il contratto sarà in scadenza nel 2023 e si pensa dal Lille Tiago Djalò. Il difensore ha giocato in passato nello Sporting Lisbona, poi passato al settore giovanile del Milan e infine al club francese nell’affare Rafa Leao. E’ giovane ma soprattutto elemento con ampi margini di miglioramento, tutti fattori che piacciono al presidente De Laurentiis. L’altro calciatore che potrebbe dire addio in estate al Napoli è Lozano e si pensa all’esterno d’attacco Jonathan Bamba. Anche lui come Djalò gioca nel Lille, forza, esplosività e il club transalpino lo valuta 20 milioni, davvero tanto. Si sa però che le botteghe sono spesso care, vediamo se la società partenopea affonderà il colpo o si guarderà altrove.

