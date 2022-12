Gaetano Fedele: ” La finale del Mondiale ha dimostrato che la differenza la fanno i fuoriclasse”

L’agente di calciatori Gaetano Fedele è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D’Alessandro: “Cosa ci lascia il Mondiale? Il Marocco ha dimostrato al mondo che con grinta e cattiveria agonistica, mettendo da parte il tiki-taka, si possono raggiungere obiettivi importanti anche contro squadre più forti. E poi è emersa, ancora una volta, una grande verità del calcio: in campo la differenza la fanno i fuoriclasse. Credi calcistici e tatticismi sono saltati in aria. Sono venuti fuori Mbappè e Messi che hanno dato vita a una partita strepitosa. Questa finale di Qatar 2022 la ricorderemo a lungo grazie alle loro giocate. E’ stata la vittoria di un popolo, quello argentino, che, come il popolo napoletano, vive di calcio e per il calcio. Ditemi quando è capitato che un Mondiale l’ha vinto una squadra grazie alla qualità del suo gioco? La riposta è: mai!“.

