Fatih Terim, un tifoso in più: “Spero nel Napoli anche per la Champions”

Luciano Spalletti e Fatih Terim, un’amicizia nata da lontano con il toscano che – durante il ritiro a Antalya – aveva usato parole al miele per l’allenatore turco. Che ora risponde: «Sono felice per Spalletti, è un grande amico mio. Ho rispetto e affetto per lui. Quest’anno sta andando fortissimo, spero che arrivi fino alla fine e vinca». L’ex allenatore milanista fa le carte alla Serie A. «Tifo Napoli nella lotta scudetto. Firenze è la mia seconda cosa, ho lavorato con il Milan, ma tifo Napoli» ha detto a Sky Sport «Champions? Tre squadre italiane sono ancora in corsa in Champions League, possibile che qualcuna arrivi in finale a Istanbul. Spero anche nel Napoli, con Luciano»

Factory della Comunicazione

Il Mattino