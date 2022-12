Due stagioni a confronto – Stavolta toccherà al Milan rosicchiare qualche punto al Napoli per la lotta scudetto importanti, sarà importantissimo riprendere da dove si era lasciato. La Gazzetta dello Sport oggi sottolinea il confronto fra la scorsa stagione e questa tra il Napoli ed il Milan.

Factory della Comunicazione

“A nche alla fine del 2021 il Milan era secondo in campionato e alla fine avrebbe vinto rimontando l’Inter allora in testa. Solo che a dicembre di un anno fa era finito il girone d’andata e i punti di svantaggio erano solo 4. C’è però un fattore statistico che può far sperare la squadra di Pioli: dalla 16a alla 19a recuperò 4 punti al Napoli. Dunque se la situazione si ripetesse al giro di boa i punti da recuperare resterebbero 4. Ma le situazioni sono diverse: quei 4 turni si giocarono a dicembre con il Napoli falcidiato dagli infortuni e oggi questo tipo di situazione fa pendere la bilancia più a favore della squadra di Spalletti.