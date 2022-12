DIRETTA LIVE AMICHEVOLE – Napoli-Lille, prima della gara previsto un po’ di spettacolo (21/12/2022)

Premere f5 per gli aggiornamenti

18,00 – Il giornalista di Sky Massimo Ugolini è all’interno dello stadio “Maradona” e aggiorna sulle ultime del Napoli. “Questa sera è l’ultimo test per la squadra di Spalletti, dove il mister si attende dei passi in avanti. La sconfitta contro il Villarreal è arrivata in amichevole, ma è chiaro che si vorrebbe chiudere il 2022 al meglio. Prima della gara, ci sarà un po’ di spettacolo. Per la formazione sarà il classico 4-3-3 con Ndombele, Lobotka ed Elmas a centrocampo. In attacco Kvaratskelia a sinistra per fare altri passi in avanti. Osimhen è il grande ex della sfida ed è ovviamente atteso per proseguire al meglio dopo le ultime gare amichevoli”.

Questa sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 20,00, il Napoli giocherà l’ultimo test amichevole contro il Lille, in attesa di tornare in campionato, quando il 4 Gennaio ci sarà la sfida al “G. Meazza” contro l’Inter. Sarà un altro match interessante, si affronterà l’ex squadra di Osimhen, attualmente settima in campionato. Dei calciatori allenati da Paulo Fonseca, sicuramente da tenere d’occhio l’attaccante David, così come Bamba e l’ex azzurro Ounas. Mancheranno ancora i 5 Nazionali per i partenopei e gli infortunati: Sirigu, Rrahmani e Demme. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco