De Paola: “Negli esperimenti fatti da Spalletti c’è sicuramente l’intenzione di impiegare di più Raspadori”

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni: «Corsa Scudetto? Se il Milan volesse provare a confermarsi Campione d’Italia, dovrebbe vincerle tutte; occorrerebbe una dedizione totale alla causa da parte della squadra di Pioli. Negli esperimenti fatti da Spalletti nelle partite amichevoli c’è sicuramente l’intenzione di impiegare di più Raspadori, anche in altri ruoli. L’ex Sassuolo è un calciatore eclettico. Gli si potrebbe dare un ruolo alla Messi, che parte un po’ più dietro. In questi giorni pensavo all’enorme differenza che c’è tra il gioco dei club e quello delle Nazionali. Le Nazionali, e parlo anche della stessa Argentina, non propongono organizzazioni valide come quella del Napoli. Nella squadra azzurra c’è un meccanismo svizzero in tutti i reparti, con movimenti, ritmi e tempi di gioco che sono fenomenali».

