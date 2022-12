Cessione Demme – Il Napoli vorrebbe confermare Diego fino a giugno

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Cessione di Demme? “Il Napoli vorrebbe confermare Diego fino a giugno, perché è un giocatore d’esperienza adatto a sostituire Lobotka. Dall’altro lato, Demme non è sicuramente felice di vivere una stagione così importante da comprimario. Al momento queste due posizioni sono antitetiche, bisognerà capire se sarà poi trovato un punto d’incontro. Con la Salernitana non è andata bene come già riferito. Il Napoli ha aperto ad un prestito oneroso di 500.000 euro ed ha proposto l’intero stipendio pagato dalla Salernitana sino al termine della stagione. Tra due settimane, può succedere che i granata puntino su altri obiettivi, ma magari non riescono ad ingaggiarli e ripensa alla proposta azzurra. Il rapporto di Diego, inoltre, è buono con Gattuso, ma per questo non è detto che andrà al Valencia. Non metterei un punto nè sull’addio nè sulla permanenza sotto l’ombra del Vesuvio del calciatore”.

