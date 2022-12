Cesarano: “L’autostima si evince dalle parole dei calciatori”

Il giornalista Rino Cesarano è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D’Alessandro: «Quella con l’Inter alla ripresa è una partita insidiosa ma il Napoli ha raggiunto un livello di autostima tale che si evince dalle dichiarazioni dei giocatori. Dalle loro parole si nota quella convinzione, quella voglia, quella sicurezza di poter continuare a far bene sulla base di un vantaggio in classifica importante. Adesso il Napoli si sente sicuro di sé, forte. Deve ritrovare certi codici e li ritroverà presto; un’amichevole andata male non fa testo. Critiche a Spalletti? A Napoli, se non vanno a cercare il pelo nell’uovo si sentono male. L’unico dubbio sulla partita del 4 gennaio è questa grande rabbia dell’Inter che deve assolutamente vincere. Alcuni suoi giocatori importanti vorranno far dimenticare il loro Mondiale piuttosto opaco, come Lukaku e Lautaro. L’ansia della prestazione è tutta la loro. Se l’Inter perde, sono chiusi tutti i discorsi Scudetto».

