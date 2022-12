Cagni: “Il Napoli è l’unica squadra che ha tre attaccanti con caratteristiche totalmente diverse”

L’allenatore Gigi Cagni è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni: «Io della partita tra la Francia e l’Argentina metterei in valigia la qualità fisica, mentale e tecnica. Una partita che è diventata bella dall’ 80° in poi perché prima la Francia sembrava immobilizzata, frastornata. Vedere Messi giocare anche nei supplementari a quei livelli mi fa pensare all’atleta di grandissima qualità che è. Napoli? Secondo me gli esperimenti di Spalletti non fanno altro che proseguire il lavoro svolto finora. Il Napoli è l’unica squadra che ha tre attaccanti con caratteristiche totalmente diverse: Osimhen, Raspadori e Simeone. Per me il Napoli può giocare con tutti i sistemi di gioco; ha i centrocampisti che sono fortissimi ed ha indovinato particolarmente Kim. È stato un grande acquisto al posto di Koulibaly. L’unica cosa, secondo me, a cui il Napoli deve stare attento è arrivare alla fine con la giusta condizione psicofisica. Gli azzurri hanno fatto vedere cose che da anni non si vedevano: un possesso palla che non ti annoia mai. Bereszynski è un giocatore di qualità, fisicamente forte, tecnicamente bravo. A Napoli farebbe benissimo».

Factory della Comunicazione