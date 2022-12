C. Gentile: “Messi o Maradona? Leo si assenta durante i match, Diego le partite le viveva”

Claudio Gentile, Campione del Mondo Italia ’82, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, e ha parlato del paragone Messi-Maradona.

Ecco le sue dichiarazioni:

“La cosa che più mi ha impressionato di questo Mondiale è il recupero in 2′ della Francia con Mbappé uno degli attaccanti più forti del calcio internazionale. Lì ci vorrebbe una marcatura a uomo, fargli fare due gol del genere in finale mette in evidenza che, ormai, il reparto difensivo non esiste quasi più: questa è la differenza che c’è tra quei Mondiali e quello che c’è oggi.

Messi e Maradona? Diego ha sempre avuto una marcia in più, è uno che la partita la vive, va a cercare suggerimenti dal compagno, si fa vedere. Messi ogni tanto è assente. Calcio per ballerini? Il calcio è fatto per uomini, l’ho sempre detto. Qualche calcio l’ho dato anche io, ma ne ho ricevuti tanti. Il calcio ha questo tipo di atteggiamenti, entrate dure che sai quando vanno evitate”.