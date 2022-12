AMICHEVOLE – Test in famiglia a Coverciano dove ha giocato per 40 minuti G. Ambrosino

In questi giorni, presto il Centro Sportivo “E. Bearzot” di Coverciano si sta svolgendo lo stage dell’Italia divisi in due gruppi. Nel primo sono stati convocati i calciatori della serie B, nel secondo invece calciatori che vengono da campionati esteri. Ieri pomeriggio si è svolto un test in famiglia dove c’è stato il gol vittorio è arrivato ad inizio ripresa con il difensore del Modena Cittadini. Ha giocato per 40 minuti del secondo tempo il classe 2003 Giuseppe Ambrosino. Mentre nella prima frazione bene la punta del Palermo Brunori.

Italia A – Falcone; Delprato, Cittadini, Dalle Mura, Corrado; Fabbian, Panada (1’st Lipani), Boloca; Salcedo (1’st Mulattieri), Brunori (1’st Ambrosino), Millico.

Italia B – Turati (1’st Caprile); Pierozzi (1’st Papetti), Canestrelli, Varnier, Calafiori; Da Riva, Nicolussi Cavriglia, Calligara (1’st Florenzi); Oristanio, Bonfanti (1’st Moro), Caso.

RETE: 3’st Cittadini

Fonte: figc.it