AMICHEVOLE – Napoli-Lille 1-4, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli ha perso l’ultimo test amichevole, contro il Lille per 1-4, dove le gambe ancora non sono al massimo e i francesi ne hanno approfittato. Nel primo tempo a segno Diakhitè su azione da corner. Nella ripresa le altre reti di David, Ounas e Bamba. Per gli azzurri la rete della bandiera di Raspadori. I partenopei avranno altre due settimane per ritrovare la forma migliore e in vista del match del 4 Gennaio contro l’Inter. Ecco le pagelle della sfida del “Maradona”.

Top

Ndombele 6 – In una partita dove il centrocampista ha fatto fatica, il centrocampista francese cerca di metterci verve e determinazione. Bene nel primo tempo e fino al crollo finale non dispiace ad inizio ripresa.

Politano 6 – L’esterno d’attacco, dopo l’affaticamento muscolare, ritorna in campo ed è uno dei più attivi in attacco. Bene in fase difensiva e mette lui il cross dove Osimhen sfiora la rete in rovesciata. Ci mette sempre l’impegno anche se non è al massimo.

Raspadori 6,5 – Nelle amichevoli invernali l’ex Sassuolo è apparso tra i più in forma, ben 5 reti in 4 gare. Anche stasera seppur nel finale, ha davvero dato tanto.

Osimhen 6 – L’ex della sfida contro il Lille, aveva voglia di continuare a segnare, ma rispetto alle gare precedenti, tanto impegno, ma non sempre al top. Quasi gol in rovesciata e tiro che prende l’esterno della rete. Altre due settimane e la forma sarà quelli dei tempi d’oro.

Flop

Meret 5 – Il portiere friulano sul terzo gol non è stato impeccabile e poi sbaglia in un rilancio. Come sempre si è detto di lui, quando inizia a non essere in serata non sempre si riprende. Sicuramente non brillante come per buona parte dell’inizio stagione.

Ostigard 4,5 – Da quando è a Napoli è stata la partita più difficile per il difensore norvegese. Ha sempre sofferto la velocità degli attaccanti del Lille. Peggio nella ripresa dove due gol su 4 è apparso in netto ritardo.

Juan Jesus 4,5 – Come per Ostigard, stesso discorso vale per l’ex difensore di Inter e Roma. Già sul primo gol non bene nella diagonale. In netto calo anche nella ripresa. Sicuramente queste settimane non è ancora quello visto in campionato.

Mario Rui 5 – Il terzino portoghese a tratti nel primo tempo ha tenuto botta contro la difesa del Lille. Nella ripresa entra Ounas e lo soffre in velocità. Suo l’assist per la rete di Raspadori, però non bene come contro il Villarreal.

Lobotka 5 – Il centrocampista slovacco è l’emblema di una serata storta. Non riesce a smistare o recuperare palloni in mezzo al campo. Ancora non al meglio. Per fortuna che tra due settimane ci sarà l’Inter e l’ex Celta Vigo potrà tornare ai suoi livelli.

Elmas 4,5 – Il macedone, come ogni tanto gli capita, si fa trovare smarcato, ma non sempre la scelta è quella che potrebbe fare. Ad esempio potrebbe tirare, ma serve Kvara. I famosi tempi di gioco che non riesce ad avere sempre.

Kvaratskelia 5,5 – Dell’attacco azzurro è il meno brillante, ancora non riesce ad essere come lui vorrebbe. L’aspetto sul quale fa ben sperare è che cerca sempre la giocata. Tra due settimane si capirà a che punto è, ma la lombalgia certamente è stata una dura botta per tutti.

A cura di Alessandro Sacco