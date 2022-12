WOMEN CHAMPIONS – In vista del Lyon, due recuperi per la Juventus di Montemurro

Domani sera la Juventus Women giocherà la sfida decisiva per la fase a gironi in Francia contro il Lyon. In vista del match contro le campionesse della Women Champions, coach Montemurro potrà contare su Sara Gama e sulla centrocampista olandese Beerensteyn. Nulla da fare invece per Gunnarsdottir per nuovi problemi fisici. Alle bianconere servirà solo un successo per essere certe di qualificarsi ai quarti di finale.

