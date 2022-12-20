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UFFICIALE – Serie B – Arbitri 19esima giornata, Piccinini per Benevento-Perugia

By Emilia Verde
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Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 19ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma Lunedì 26 dicembre.

 

BRESCIA – PALERMO    h. 12.30

MARINELLI

BINDONI – IMPERIALE

IV:      SERRA

VAR:     DI MARTINO

AVAR:       GHERSINI

 

ASCOLI – REGGINA      h. 15.00

ABISSO

MONDIN- PAGNOTTA

IV:      LA PENNA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       ROCCA

 

BENEVENTO – PERUGIA    h. 15.00

PICCININI

VIVENZI – CAVALLINA

IV:       FOURNEAU

VAR:      PEZZUTO (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

AVAR:       MUTO  (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

 

CAGLIARI – COSENZA      h. 15.00

PATERNA

TEGONI – CORTESE

IV:     GIUA

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     LONGO S.

 

COMO – CITTADELLA     h. 15.00

GUIDA

DI IORIO – VALERIANI

IV:      GARIGLIO

VAR:     MARINI  (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR:     PAGANESSI  (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

 

SPAL – PISA      h. 15.00

PRONTERA

ALASSIO – RANGHETTI

IV:     MARCENARO

VAR:     ZUFFERLI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

AVAR:      SOZZA (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

 

SUDTIROL – MODENA    h. 15.00

DIONISI

CECCONI – BERCIGLI

IV:     FELICIANI

VAR:     ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

AVAR:     AYROLDI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

 

VENEZIA – PARMA      h. 15.00

MINELLI

BRESMES – CAPALDO

IV:     PERENZONI

VAR:      AURELIANO

AVAR:       BARONI

 

FROSINONE – TERNANA        h. 18.00

FERRIERI CAPUTI

DI MONTE – TRASCIATTI

IV:       DOVERI

VAR:      NASCA (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

AVAR:      PRENNA (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

 

BARI – GENOA     h. 20.30

MARIANI

PRETI – DEL GIOVANE

IV:     CAMPLONE

VAR:     DI PAOLO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:      DE MEO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

 

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