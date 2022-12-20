UFFICIALE – Serie B – Arbitri 19esima giornata, Piccinini per Benevento-Perugia

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 19ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma Lunedì 26 dicembre.
BRESCIA – PALERMO h. 12.30
MARINELLI
BINDONI – IMPERIALE
IV: SERRA
VAR: DI MARTINO
AVAR: GHERSINI
ASCOLI – REGGINA h. 15.00
ABISSO
MONDIN- PAGNOTTA
IV: LA PENNA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: ROCCA
BENEVENTO – PERUGIA h. 15.00
PICCININI
VIVENZI – CAVALLINA
IV: FOURNEAU
VAR: PEZZUTO (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)
AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)
CAGLIARI – COSENZA h. 15.00
PATERNA
TEGONI – CORTESE
IV: GIUA
VAR: MAGGIONI
AVAR: LONGO S.
COMO – CITTADELLA h. 15.00
GUIDA
DI IORIO – VALERIANI
IV: GARIGLIO
VAR: MARINI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
SPAL – PISA h. 15.00
PRONTERA
ALASSIO – RANGHETTI
IV: MARCENARO
VAR: ZUFFERLI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)
AVAR: SOZZA (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)
SUDTIROL – MODENA h. 15.00
DIONISI
CECCONI – BERCIGLI
IV: FELICIANI
VAR: ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “DRUSO”)
AVAR: AYROLDI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)
VENEZIA – PARMA h. 15.00
MINELLI
BRESMES – CAPALDO
IV: PERENZONI
VAR: AURELIANO
AVAR: BARONI
FROSINONE – TERNANA h. 18.00
FERRIERI CAPUTI
DI MONTE – TRASCIATTI
IV: DOVERI
VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)
AVAR: PRENNA (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)
BARI – GENOA h. 20.30
MARIANI
PRETI – DEL GIOVANE
IV: CAMPLONE
VAR: DI PAOLO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: DE MEO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)