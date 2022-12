Trombetti: “Messi-Maradona? Leo vince da 15 anni, ma si sta sviluppando una sindrome terribile sul tema”

Guido Trombetti, editorialista Il Mattino, è intervenuto a Radio Napoli Centrale, e ha parlato del paragone tra Messi e Maradona.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue dichiarazioni:

“Sono 15 anni che Messi vince, ha vinto tutto ed è il più grande giocatore di questo ventennio. Si sta sviluppando sempre più una sindrome terribile: non si può parlare di alcunché se non si premette che Maradona è stato il più grande. Pelé? E uno di quei giocatori di cui quando si perde la memoria di quelli che l’hanno visto giocare, scompaiono.

Ci si dimentica anche di Omar Sivori. Bel gioco di Spalletti? Pur di essere tacciato di provincialismo, ho sempre sostenuto di non vedere l’ora che il Mondiale finisse per poter rivedere il Napoli. Partita col Villarreal? Non vedevo l’ora che il Napoli perdesse per interrompere una serie statistica”.